США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД - Трамп

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность перезаключения российско- американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сопровождающегося расширением его состава участников. Об этом сообщил во вторник президент СШАОн утверждал, что "Россия многократно нарушала... условия" ДРСМД. "Поэтому я объявил, что США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, или ДРСМД", - сказал американский лидер, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны"."Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив [к нему] Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы будем тратить [на такого рода военные разработки] намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций [в этой области]", - сказал Трамп.1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. 2 февраля о приостановке участия в договоре объявил президент России Владимир Путин. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике и подчеркнул, что американская сторона должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.