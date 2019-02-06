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НОВОСТИ

Члены британского кабмина втайне обсудили план отсрочки Brexit

09:05 06.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Члены британского кабмина тайно обсудили план отсрочки даты Brexit. Как пишет «Дейли телеграф», в правительстве рассчитывают перенести выхода Соединенного Королевства из ЕС на восемь недель — на 24 мая. По сведениям издания, министры хотят согласовать это с Брюсселем, если Палата общин в итоге поддержит соглашение об условиях Brexit.

Премьер-министр Тереза Мэй считает отсрочку Brexit недопустимой и обещает, что выход страны из ЕС состоится, как и  запланировано, 29 марта.  Эхо Москвы

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