Дмитрий Медведев сменил главу "Автодора"
09:20 06.02.2019 Источник: РБК
В госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодоре») сменился председатель правления. На этот пост вместо Сергея Кельбаха назначен его первый заместитель Вячеслав Петушенко (прежде в компании он курировал техническую политику). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.
Кельбах, как пояснили в пресс-службе правительства, был освобожден от должности «по его просьбе». Остальных деталей произошедшего в кабмине не привели. РБК
НОВОСТИ
- 09:32 06.02.2019
- Франция намерена создать собственное гиперзвуковое оружие
- 09:05 06.02.2019
- Члены британского кабмина втайне обсудили план отсрочки Brexit
- 09:00 06.02.2019
- США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД - Трамп
- 08:45 06.02.2019
- Американские астронавты возобновят полеты в космос на своих ракетах уже в этом году
- 08:30 06.02.2019
- В Японии пять префектур охвачены вспышкой свиной холеры
- 08:15 06.02.2019
- В Москве ожидается снег и гололедица
- 07:45 06.02.2019
- Трамп не собирается отказываться от намерения строительства стены на границе с Мексикой
- 07:30 06.02.2019
- Санкции против Сирии и и ее союзников одобрены Сенатом Конгресса США
- 22:40 05.02.2019
- Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии
- 22:00 05.02.2019
- Завершено расследование дела "Нового величия"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать