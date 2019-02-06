0
0
0
НОВОСТИ

Дмитрий Медведев сменил главу "Автодора"

09:20 06.02.2019 Источник: РБК

В госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодоре») сменился председатель правления. На этот пост вместо Сергея Кельбаха назначен его первый заместитель Вячеслав Петушенко (прежде в компании он курировал техническую политику). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.

Кельбах, как пояснили в пресс-службе правительства, был освобожден от должности «по его просьбе». Остальных деталей произошедшего в кабмине не привели.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 06.02.2019
Франция намерена создать собственное гиперзвуковое оружие
0
66
09:05 06.02.2019
Члены британского кабмина втайне обсудили план отсрочки Brexit
0
110
09:00 06.02.2019
США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД - Трамп
0
108
08:45 06.02.2019
Американские астронавты возобновят полеты в космос на своих ракетах уже в этом году
0
145
08:30 06.02.2019
В Японии пять префектур охвачены вспышкой свиной холеры
0
149
08:15 06.02.2019
В Москве ожидается снег и гололедица
0
171
07:45 06.02.2019
Трамп не собирается отказываться от намерения строительства стены на границе с Мексикой
0
186
07:30 06.02.2019
Санкции против Сирии и и ее союзников одобрены Сенатом Конгресса США
0
230
22:40 05.02.2019
Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии
0
593
22:00 05.02.2019
Завершено расследование дела "Нового величия"
0
576

Возврат к списку