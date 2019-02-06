Франция намерена создать собственное гиперзвуковое оружие
09:32 06.02.2019
Франция в течение пяти лет намерена создать собственное гиперзвуковое оружие. Об этом сообщает издание National Interest.
По данным издания, в стране запущены работы по проекту, который называется V-Max. В рамках проекта предполагается создать планирующий гиперзвуковой боевой блок, развивающий скорость до 6 тысяч километров в час.
Также проект включает в себя работы по созданию стратегического ядерного оружия. Основой для него предполагается сделать сверхзвуковую крылатую ракету "воздух — воздух" ASN4G. Первый испытательный полет разработки намечен на 2021 год. ren.tv
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