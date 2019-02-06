0
0
0
НОВОСТИ

Франция намерена создать собственное гиперзвуковое оружие

09:32 06.02.2019

Франция в течение пяти лет намерена создать собственное гиперзвуковое оружие. Об этом сообщает издание National Interest.

По данным издания, в стране запущены работы по проекту, который называется V-Max. В рамках проекта предполагается создать планирующий гиперзвуковой боевой блок, развивающий скорость до 6 тысяч километров в час.

Также проект включает в себя работы по созданию стратегического ядерного оружия. Основой для него предполагается сделать сверхзвуковую крылатую ракету "воздух — воздух" ASN4G. Первый испытательный полет разработки намечен на 2021 год.  ren.tv

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 06.02.2019
Дмитрий Медведев сменил главу "Автодора"
0
79
09:05 06.02.2019
Члены британского кабмина втайне обсудили план отсрочки Brexit
0
110
09:00 06.02.2019
США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД - Трамп
0
108
08:45 06.02.2019
Американские астронавты возобновят полеты в космос на своих ракетах уже в этом году
0
145
08:30 06.02.2019
В Японии пять префектур охвачены вспышкой свиной холеры
0
149
08:15 06.02.2019
В Москве ожидается снег и гололедица
0
171
07:45 06.02.2019
Трамп не собирается отказываться от намерения строительства стены на границе с Мексикой
0
186
07:30 06.02.2019
Санкции против Сирии и и ее союзников одобрены Сенатом Конгресса США
0
230
22:40 05.02.2019
Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии
0
593
22:00 05.02.2019
Завершено расследование дела "Нового величия"
0
576

Возврат к списку