Греция хотела бы участвовать в проекте "Турецкий поток" - Ципрас
10:00 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греция хотела бы расширить энергетическое сотрудничество с Турцией и участвовать в реализации проекта "Турецкий поток". Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс- конференции, состоявшейся после его встречи в Анкаре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Мы говорили о том, что энергетика должна стать мостом сотрудничества, а не препятствием, не поводом для столкновений в регионе. И мы уже сотрудничаем в таких важных энергетических проектах, как Трансадриатический трубопровод, мы хотели бы иметь более широкое сотрудничество в "Турецком потоке", - сказал Ципрас, выступление которого транслировало греческое государственное телевидение ЭРТ.
"Конечно, раз мы хотим вернуть позитивную повестку в наши отношения, мы обсуждали экономику, наши экономические связи, шаги, которые мы должны предпринять для улучшения жизни граждан в регионе", - добавил глава греческого правительства.
Премьер сообщил, что стороны договорились работать над тем, чтобы к лету открыть морское сообщение между Измиром и Салониками. По словам Ципраса, он также договорился с Эрдоганом приступить к "организации нового бизнес-форума, который позволит показать возможности, открывающиеся для сотрудничества, особенно сейчас, когда Греция вышла из кризиса, который терзал ее в течение многих лет".
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода из РФ по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка предназначена для снабжения российским газом турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго- Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Болгарию, Венгрию, Грецию, Италию и Сербию.
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