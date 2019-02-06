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НОВОСТИ

В Азербайджане произошло серьезное землетрясение

10:05 06.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки ощущались в Баку. Эпицентр находился в Исмаиллинском районе, очаг залегал на глубине 10 километров.

По сообщению РИА Новости, многие сёла оказались обесточены. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.  Говорит Москва

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