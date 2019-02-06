Очевидцы сообщили о взрыве на станции метро в Вашингтоне
10:20 06.02.2019 Источник: Газета.Ru
Очевидцы сообщили о взрыве, который произошел на станции метро в Вашингтоне. Соответствующие посты появились в твиттере.
По их словам, взрыв произошел на станции Росслин. Согласно некоторым данным, он произошел из-за взрыва трансформатора. В настоящее время улица рядом с местом происшествия перекрыта.
В MetrorailInfo проинформировали о том, что угрозы для движения поездов нет. Газета.Ru
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