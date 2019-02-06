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НОВОСТИ

Очевидцы сообщили о взрыве на станции метро в Вашингтоне

10:20 06.02.2019 Источник: Газета.Ru

Очевидцы сообщили о взрыве, который произошел на станции метро в Вашингтоне. Соответствующие посты появились в твиттере.

По их словам, взрыв произошел на станции Росслин. Согласно некоторым данным, он произошел из-за взрыва трансформатора. В настоящее время улица рядом с местом происшествия перекрыта.

В MetrorailInfo проинформировали о том, что угрозы для движения поездов нет.  Газета.Ru

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