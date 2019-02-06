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НОВОСТИ

США работают над созданием новой системы ПРО - Трамп

10:32 06.02.2019 Источник: REGNUM

Полномасштабное восстановление вооруженных сил США идет на протяжении двух последних лет. Так, специалисты работают над новейшей системой противоракетной обороны, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

Американский лидер напомнил, что в 2018 году бюджет оборонного ведомства составил около $700 млрд, а в 2019 году — почти $716 млрд. В своем ежегодном послании «О положении страны» Трамп заверил, что никогда не будет извиняться за то, что отстаивает национальные интересы.

Один из элементов наращивания военной мощи США — создание новейшей системы противоракетной обороны, констатировал он.  ИА REGNUM

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