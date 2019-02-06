Хашим Тачи готов пожертвовать частью Косова ради соглашения с Белградом - СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи готов пожертвовать частью территории самопровозглашенного образования ради окончательного соглашения с Белградом. Об этом он заявил в ходе своего визита в Вашингтон, сообщила в среду косовская Gazeta express."Если маленькая коррекция границы - это цена окончательного соглашения, тогда это должно быть приемлемым", - заявил Тачи. В то же время он подчеркнул, что самые важные объекты на севере Косова - северная часть города Косовска-Митровица, водохранилище Газиводе с электростанцией и горнообогатительный комбинат Трепча - будут албанскими, и это не обсуждается.Тачи также высказал мнение, что Россия "готова принять соглашение, которого достигнут" стороны. При этом лидер непризнанной республики не скрывает, что главной целью соглашения является официальное признание Приштины Белградом и последующее вступление Косова в ООН. Он также поблагодарил США за всестороннюю поддержку и заверил, что "не примет соглашения, которое будет неприемлемо для Вашингтона".Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять членов ЕС.В последние месяцы Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживают эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.