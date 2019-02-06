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НОВОСТИ

У побережья США столкнулись два корабля американских ВМС

11:20 06.02.2019 Источник: Газета.Ru

Около восточного побережья Соединенных Штатов произошло столкновение двух кораблей американских ВМС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, речь идет о ракетном крейсере Leyte Gulf и сухогрузе ВМС США. Они столкнулись кормами, когда занимались пополнением запасов.

 Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. Командование ВМС собирается расследовать обстоятельства произошедшего.  Газета.Ru

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