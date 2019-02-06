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НОВОСТИ

В первой половине 2018 года РФ стала лидером по числу запросов госорганов к Google

11:32 06.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

Согласно отчету Google, в первом полугодии 2018 года от российских госорганов компания получила 19192 запроса на удаление контента. Всего за этот период Google получила 25534 запроса.

Таким образом, на Россию пришлось около 75% от всех запросов. Коммерсантъ

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