В первой половине 2018 года РФ стала лидером по числу запросов госорганов к Google
11:32 06.02.2019 Источник: Коммерсант.ru
Согласно отчету Google, в первом полугодии 2018 года от российских госорганов компания получила 19192 запроса на удаление контента. Всего за этот период Google получила 25534 запроса.
Таким образом, на Россию пришлось около 75% от всех запросов. Коммерсантъ
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