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Более половины американцев не проголосуют за Трампа в 2020 году - Politico

12:00 06.02.2019 Источник: Газета.Ru

Более половины американцев заявили, что не отдали бы свои голоса за нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Результаты опроса публикует Politico.

Согласно проведенному исследованию, 52% респондентов заявили, что отдали бы голоса за другого кандидата. Только 26% опрошенных не сомневаются, что отдали бы голоса за Трампа, еще 10% возможно проголосовали бы за него. Также 6% американцев допустили, что отдали бы свои голоса против действующего президента страны.

Уточняется, что 56% неодобрительно относятся к действиям Трампа, еще 44% -— решительно настроены против него. 41% поддерживают Трампа, 23% решительно одобряют его деятельность.  Газета.Ru

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