ВОЗ подтвердила победу РФ над краснухой - Минздрав

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально подтвердила статус РФ как страны, победившей краснуху. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава России."Всемирная организация здравоохранения документально подтвердила, что Россия получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет", - говорится в сообщении. пресс-службы.