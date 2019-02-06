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ВОЗ подтвердила победу РФ над краснухой - Минздрав

12:05 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально подтвердила статус РФ как страны, победившей краснуху. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава России.

"Всемирная организация здравоохранения документально подтвердила, что Россия получила статус страны, остановившей передачу краснухи в течение почти трех лет", - говорится в сообщении. пресс-службы.

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