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НОВОСТИ

Роскосмос и РАН предлагают готовить юристов по космическому праву

12:32 06.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Роскосмос и Российская академия наук предлагает готовить юристов по космическому праву для отстаивания интересов страны. Речь идёт о территориальных спорах, которые могут возникнуть при освоении Луны.

В последние годы многие иностранные компании заявили о намерении изучать естественный спутник Земли.  Эхо Москвы

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