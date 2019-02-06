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РФ не будет размещать в Белоруссии свои ракеты в связи с выходом США из ДРСМД

13:00 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не рассматривает вопрос о размещении в Белоруссии своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол Михаил Бабич.

"Что касается размещения ракет на территории Белоруссии, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется. Действующая конфигурация нашей совместной военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию", - сказал он.

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