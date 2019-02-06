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Шведская полиция обнаружила две короны и державу в мусорном баке

13:05 06.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Шведские полицейские нашли две короны и державу в мусорном баке. Королевские похоронные регалии 16 века были похищены прошлым летом из кафедрального собора в Стрегнесе.

Преступники зашли в собор и забрали драгоценности на глазах у прихожан, а затем скрылись на лодке. Осенью был задержан один из подозреваемых, а похищенные раритеты удалось найти только сейчас. Короны и державу уже вернули в собор.

Стоимость регалий, принадлежавших шведскому королю Карлу IX и его супруге, оценивается в 7 миллионов долларов.  Говорит Москва

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