Шведская полиция обнаружила две короны и державу в мусорном баке
13:05 06.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Шведские полицейские нашли две короны и державу в мусорном баке. Королевские похоронные регалии 16 века были похищены прошлым летом из кафедрального собора в Стрегнесе.
Преступники зашли в собор и забрали драгоценности на глазах у прихожан, а затем скрылись на лодке. Осенью был задержан один из подозреваемых, а похищенные раритеты удалось найти только сейчас. Короны и державу уже вернули в собор.
Стоимость регалий, принадлежавших шведскому королю Карлу IX и его супруге, оценивается в 7 миллионов долларов. Говорит Москва
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