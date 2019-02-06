0
0
98
НОВОСТИ

Глава Минтранса РФ предложил ужесточить наказание за фиктивное прохождение техосмотра

13:20 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наказание за недобросовестное прохождение техосмотра необходимо ужесточать, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отвечая на вопрос депутата в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Моя личная, ведомственная, если хотите, точка зрения по этому поводу - техосмотр необходимо совершенствовать. Наказание за его прохождение в ненадлежащей форме необходимо ужесточать, создавая необходимые механизмы проверки правильности проведения техосмотра и обязательного устранения тех недостатков, которые были выявлены. И жестоко карать за те случаи, когда документы о прохождении техосмотра подделываются", - сказал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 06.02.2019
НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс
0
9
14:12 06.02.2019
С Плесецка проведен успешный учебно-боевой пуск МБР "Ярс" по цели на Камчатке
0
56
14:00 06.02.2019
Алюминиевая ассоциация приглашает Японию к совместному развитию алюминиевых проектов
0
85
13:32 06.02.2019
Песков объяснил, почему Путин редко дает интервью российским СМИ
0
123
13:05 06.02.2019
Шведская полиция обнаружила две короны и державу в мусорном баке
0
162
13:00 06.02.2019
РФ не будет размещать в Белоруссии свои ракеты в связи с выходом США из ДРСМД
0
172
12:32 06.02.2019
Роскосмос и РАН предлагают готовить юристов по космическому праву
0
178
12:20 06.02.2019
В сирийском замке Крак-де-Шевалье обнаружили тайное помещение
0
219
12:05 06.02.2019
ВОЗ подтвердила победу РФ над краснухой - Минздрав
0
208
12:00 06.02.2019
Более половины американцев не проголосуют за Трампа в 2020 году - Politico
0
231

Возврат к списку