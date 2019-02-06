Глава Минтранса РФ предложил ужесточить наказание за фиктивное прохождение техосмотра
13:20 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наказание за недобросовестное прохождение техосмотра необходимо ужесточать, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отвечая на вопрос депутата в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
"Моя личная, ведомственная, если хотите, точка зрения по этому поводу - техосмотр необходимо совершенствовать. Наказание за его прохождение в ненадлежащей форме необходимо ужесточать, создавая необходимые механизмы проверки правильности проведения техосмотра и обязательного устранения тех недостатков, которые были выявлены. И жестоко карать за те случаи, когда документы о прохождении техосмотра подделываются", - сказал министр.
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