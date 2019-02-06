Глава Минтранса РФ предложил ужесточить наказание за фиктивное прохождение техосмотра

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наказание за недобросовестное прохождение техосмотра необходимо ужесточать, заявил министр транспорта РФ, отвечая на вопрос депутата в ходе "правительственного часа" в Госдуме."Моя личная, ведомственная, если хотите, точка зрения по этому поводу - техосмотр необходимо совершенствовать. Наказание за его прохождение в ненадлежащей форме необходимо ужесточать, создавая необходимые механизмы проверки правильности проведения техосмотра и обязательного устранения тех недостатков, которые были выявлены. И жестоко карать за те случаи, когда документы о прохождении техосмотра подделываются", - сказал министр.