Песков объяснил, почему Путин редко дает интервью российским СМИ
13:32 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин редко дает интервью российским СМИ из-за крайне плотного графика. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил тот факт, что комментарии российского лидера от первого лица чаще можно встретить в зарубежных СМИ.
"Почему Путин редко дает интервью? Во-первых, у него мало времени. Во-вторых, он очень часто появляется и становится доступен для СМИ, фактически каждый день, то есть каждый день он так или иначе выступает в аудитории, где находятся СМИ, участвует в панельных дискуссиях, проводит встречи и переговоры, и все это вы видите и читаете в СМИ", - пояснил Песков, выступая на форуме "Медиадень", организованном ИД "Коммерсант". По его мнению, все это компенсирует недостаток интервью.
Пресс-секретарь президента отметил тот факт, что даже иностранным журналистам в последнее время гораздо реже удается побеседовать с главой российского государства в формате тет-а-тет. "Мы сейчас понимаем, что даже иностранцам, я имею ввиду англосаксонские СМИ, бесполезно им давать интервью, бесполезно что-либо объяснять. Не понимают", - заявил Песков.
Комментируя полушутливую фразу Путина о том, что его пресс-секретарь периодически "несет пургу", Песков заметил, что это работа журналистов отделять зерна от плевел.
НОВОСТИ
- 14:32 06.02.2019
- НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс
- 14:12 06.02.2019
- С Плесецка проведен успешный учебно-боевой пуск МБР "Ярс" по цели на Камчатке
- 14:00 06.02.2019
- Алюминиевая ассоциация приглашает Японию к совместному развитию алюминиевых проектов
- 13:20 06.02.2019
- Глава Минтранса РФ предложил ужесточить наказание за фиктивное прохождение техосмотра
- 13:05 06.02.2019
- Шведская полиция обнаружила две короны и державу в мусорном баке
- 13:00 06.02.2019
- РФ не будет размещать в Белоруссии свои ракеты в связи с выходом США из ДРСМД
- 12:32 06.02.2019
- Роскосмос и РАН предлагают готовить юристов по космическому праву
- 12:20 06.02.2019
- В сирийском замке Крак-де-Шевалье обнаружили тайное помещение
- 12:05 06.02.2019
- ВОЗ подтвердила победу РФ над краснухой - Минздрав
- 12:00 06.02.2019
- Более половины американцев не проголосуют за Трампа в 2020 году - Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать