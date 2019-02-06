Алюминиевая ассоциация приглашает Японию к совместному развитию алюминиевых проектов

14:00

В России отмечается позитивный тренд в развитии алюминиевой промышленности: запуск новых производств, расширение ассортимента выпускаемой продукции и сфер применения алюминия позволили увеличить потребление этого металла в России на 12% до 580 тыс. т по итогам 6 месяцев 2018 года. Тем не менее, являясь одним из лидеров по производству алюминия, Россия значительно отстает в потреблении металла на внутреннем рынке – пока это всего 1,6% от мирового потребления. Об этом говорилось на встречах в Японии в ходе визита деловой миссии субъектов РФ и российских технологических проектов в Японию, участие в котором принимает Алюминиевая ассоциация.Алюминиевая ассоциация рассматривает развитие сотрудничества с Японией в числе приоритетов своей международной деятельности. Одним из направлений сотрудничества является проект территориального развития «Енисейская Сибирь». Крупные алюминиевые заводы, располагающиеся вблизи создаваемых технологических долин, обладают возможностями для производства 1,6 млн т алюминия. Создание новых производств по выпуску продукции для авиа-, автомобилестроения, машиностроения и других отраслей позволит увеличить переработку алюминия до 200 тыс. т ежегодно.В ходе переговоров была выражена заинтересованность во взаимодействии с партнерами в Японии в части обмена опытом и компетенциями в создании экономически и технически эффективных мостовых сооружений из алюминиевых сплавов для реализации на территории Российской Федерации.На встречах также продемонстрировали действующие продукты, пользующиеся высоким спросом со стороны внутреннего рынка, включая продукцию прокатного производства, литых дисков и автокомпонентов, транспорта и железных дорог, строительства и товаров народного потребления. В рамках визита Алюминиевой Ассоциации в Японию состоялись встречи с представителями Японской алюминиевой ассоциации, компаниями Jetro, Marubeni Corporation, Kengo Kuma & Associates, SUMITOMO Corp, STARTS и др.