С Плесецка проведен успешный учебно-боевой пуск МБР "Ярс" по цели на Камчатке
14:12 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" проведен с космодрома Плесецк в Архансгельской области, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
"6 февраля в 11 часов 31 минуту по московскому времени на государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Задачи выполнены в полном объеме", - сказали в Минобороны.
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