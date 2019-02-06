НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы 29 государств НАТО и Македонии подписали в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе протокол о вступлении этой страны в организацию в присутствии генсека НАТОи главы МИД Македонии. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.Теперь протокол будет передан для ратификации сначала государствам альянса, а только после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония. Ожидается, что данная процедура будет завершена уже в этом году, и страна официально станет 30-м членом НАТО на саммите альянса в Лондоне в декабре, где блок отметит свое 70-летие.Для вступления в НАТО Македонии пришлось сменить государственное название на "Республику Северная Македония".