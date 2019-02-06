НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс
14:32 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послы 29 государств НАТО и Македонии подписали в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе протокол о вступлении этой страны в организацию в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.
Теперь протокол будет передан для ратификации сначала государствам альянса, а только после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония. Ожидается, что данная процедура будет завершена уже в этом году, и страна официально станет 30-м членом НАТО на саммите альянса в Лондоне в декабре, где блок отметит свое 70-летие.
Для вступления в НАТО Македонии пришлось сменить государственное название на "Республику Северная Македония".
НОВОСТИ
- 14:12 06.02.2019
- С Плесецка проведен успешный учебно-боевой пуск МБР "Ярс" по цели на Камчатке
- 14:00 06.02.2019
- Алюминиевая ассоциация приглашает Японию к совместному развитию алюминиевых проектов
- 13:32 06.02.2019
- Песков объяснил, почему Путин редко дает интервью российским СМИ
- 13:20 06.02.2019
- Глава Минтранса РФ предложил ужесточить наказание за фиктивное прохождение техосмотра
- 13:05 06.02.2019
- Шведская полиция обнаружила две короны и державу в мусорном баке
- 13:00 06.02.2019
- РФ не будет размещать в Белоруссии свои ракеты в связи с выходом США из ДРСМД
- 12:32 06.02.2019
- Роскосмос и РАН предлагают готовить юристов по космическому праву
- 12:20 06.02.2019
- В сирийском замке Крак-де-Шевалье обнаружили тайное помещение
- 12:05 06.02.2019
- ВОЗ подтвердила победу РФ над краснухой - Минздрав
- 12:00 06.02.2019
- Более половины американцев не проголосуют за Трампа в 2020 году - Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать