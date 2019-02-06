Россия через 6 месяцев выйдет из ДРСМД
15:00 06.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Россия через 6 месяцев выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, таким образом зеркально ответит Соединённым Штатам. Это подтвердил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, дефицита инициатив России по контролю над вооружениями нет. Так глава МИДа прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов рассмотреть возможность нового Договора. В своём обращении к Конгрессу американский президент сказал, что в данном соглашении не могут участвовать Россия и Китай.
США намерены полностью выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в августе этого года. Эхо Москвы
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