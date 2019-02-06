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Глава МИД Дании выразил озабоченность в связи с приговором датчанину Кристенсену в РФ

15:32 06.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсин выразил озабоченность в связи с приговором датчанину Деннису Кристенсену. Министр призвал Россию уважать право на свободу вероисповедования. 

 Датчанин, проживающий в Орле, приговорен к 6 годам лишения свободы за то, что продолжал руководить общиной Свидетелей Иеговы (запрещена на  территории РФ) после того, как суд постановил ее ликвидировать.

Организация признана в России экстремистской и запрещена.  Эхо Москвы

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