Президент подписал закон об обязательном воинском учете по месту фактического проживания

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает граждан без регистрации по месту жительства вставать на воинский учет по месту их фактического проживания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.





Согласно действующему законодательству, граждане обязаны состоять на воинском учете по месту жительства или по месту пребывания. При этом значительное число призывников, обучающихся в вузах, особенно в Москве и Санкт- Петербурге, не могут получить по различным причинам регистрацию по месту пребывания или по месту жительства.





В результате такие студенты не могут быть поставлены на воинский учет и не призываются на военную службу, если лишаются права на получение отсрочки от призыва.





Новый закон обязывает граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания, вставать на воинский учет по месту их фактического проживания. При этом в соответствующем подзаконном акте будет определен порядок постановки их на воинский учет (на основании справки с места учебы или места работы).