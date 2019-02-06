Президент подписал закон об обязательном воинском учете по месту фактического проживания
16:00 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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