Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции
16:12 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с указом, расширяется круг граждан Турции, которые исключаются из-под действия ограничительных мер, введенных в отношении этой страны в ноябре 2015 года. Теперь к числу граждан Турции, для которых сделано исключение во время их поездок в РФ, отнесены водители, занимающиеся международными автоперевозками, а также владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.
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