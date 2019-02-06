Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россииподписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с указом, расширяется круг граждан Турции, которые исключаются из-под действия ограничительных мер, введенных в отношении этой страны в ноябре 2015 года. Теперь к числу граждан Турции, для которых сделано исключение во время их поездок в РФ, отнесены водители, занимающиеся международными автоперевозками, а также владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.