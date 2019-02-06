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На Украине создана спецгруппа, которая готовит покушение на Медведчука, заявил Янукович

16:32 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властями на Украине создана специальная группа из 12 человек, которая готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил в среду на пресс- конференции в Москве бывший президент Украины Виктор Янукович.

"У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, - сказал он. - Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти".

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