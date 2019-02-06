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Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости - Захарова о высказывании Порошенко

17:00 06.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мария Захарова о словах Порошенко о вине России в бедности Украины: осатанел. Ранее украинский президент заявил, что к сложной ситуации в стране привело то, что Москва закрыла свои рынки для товаров с Украины.

«Пётр Алексеевич осатанел, по всей видимости, — в здравом уме так даже врать не получится», — заявила официальный представитель МИДа России.

Она напомнила, что украинские власти регулярно отчитываются о том, что по их инициативе идёт прекращение отношений с Москвой. «Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией», — отметила Захарова.

По её словам, в частности, по приказу украинского президента Киев в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с Москвой в военно-технической сфере, остановил программу экономического взаимодействия, рассчитанную на 2011-2020 годы. Кроме того, была прекращена межотраслевая и производственная кооперация.  Говорит Москва

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