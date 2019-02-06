Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости - Захарова о высказывании Порошенко
17:00 06.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мария Захарова о словах Порошенко о вине России в бедности Украины: осатанел. Ранее украинский президент заявил, что к сложной ситуации в стране привело то, что Москва закрыла свои рынки для товаров с Украины.
«Пётр Алексеевич осатанел, по всей видимости, — в здравом уме так даже врать не получится», — заявила официальный представитель МИДа России.
Она напомнила, что украинские власти регулярно отчитываются о том, что по их инициативе идёт прекращение отношений с Москвой. «Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией», — отметила Захарова.
По её словам, в частности, по приказу украинского президента Киев в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с Москвой в военно-технической сфере, остановил программу экономического взаимодействия, рассчитанную на 2011-2020 годы. Кроме того, была прекращена межотраслевая и производственная кооперация. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:32 06.02.2019
- Путин поддержал идею освободить от уплаты НДФЛ молодые семьи при продаже квартиры
- 17:12 06.02.2019
- Цены на бензин в России в январе выросли на 0,8%, за год - на 9,8%
- 16:32 06.02.2019
- На Украине создана спецгруппа, которая готовит покушение на Медведчука, заявил Янукович
- 16:12 06.02.2019
- Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции
- 16:00 06.02.2019
- Президент подписал закон об обязательном воинском учете по месту фактического проживания
- 15:32 06.02.2019
- Глава МИД Дании выразил озабоченность в связи с приговором датчанину Кристенсену в РФ
- 15:12 06.02.2019
- Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала
- 15:00 06.02.2019
- Россия через 6 месяцев выйдет из ДРСМД
- 14:32 06.02.2019
- НАТО и Македония подписали протокол о вступлении республики в альянс
- 14:12 06.02.2019
- С Плесецка проведен успешный учебно-боевой пуск МБР "Ярс" по цели на Камчатке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать