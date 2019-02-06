Цены на бензин в России в январе выросли на 0,8%, за год - на 9,8%
17:12 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цены на автомобильный бензин в России в январе выросли на 0,8% в месячном выражении, а в годовом - на 9,8%, следует из данных Росстата.
Дизельное топливо подорожало за месяц в пределах 1,6%, отмечается в материалах Росстата.
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