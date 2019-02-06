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Путин поддержал идею освободить от уплаты НДФЛ молодые семьи при продаже квартиры

17:32 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поддержал идею освободить молодые семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры, даже если она находилась в собственности менее пяти лет.

"Если речь идет о единственном жилье, то тогда мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу", - заявил он на форуме "Деловой России", комментируя соответствующую идею.

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