Путин поддержал идею освободить от уплаты НДФЛ молодые семьи при продаже квартиры

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россииподдержал идею освободить молодые семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры, даже если она находилась в собственности менее пяти лет."Если речь идет о единственном жилье, то тогда мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу", - заявил он на форуме "Деловой России", комментируя соответствующую идею.