США намерены создавать запрещенные ДРСМД ракеты, консультируясь с союзниками - Томпсон

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) создавать запрещенные этим соглашением ракеты, консультируясь со своими партнерами и союзниками. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности"Министерство обороны теперь будет иметь возможность проводить те исследования и разработки, которые оно проводить не могло, потому что мы выполняли договор. Так что министерство обороны предпримет шаги для создания этих систем, которые ранее мы не могли создавать", - сказала она. "Важно также отметить работу с партнерами и союзниками в период до, во время и после (выхода США из ДРСМД), этот диалог будет иметь место между министерством обороны и нашими партнерами", - добавила Томпсон."США не предпринимают шагов в качестве реакции на действия России, мы действуем так, чтобы поддерживать и защищать безопасность американского народа, что бы для этого ни потребовалось. Мы будем создавать системы, мы продолжим совершенствовать и модернизировать эти системы, которые укрепят безопасность американского народа", - заявила также заместитель госсекретаря, комментируя последние по времени заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о разработках новых ракетных систем в ответ на решение Вашингтона приостановить выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД.