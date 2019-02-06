Законодательное собрание Петербурга поддержало переименование муниципального образования "Черная речка"
18:40 06.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало переименование муниципального образование «Черная речка» в Ланское – в честь дворянского рода, чей представитель женился на Наталье Гончаровой после гибели Пушкина.
Это была инициатива муниципальных депутатов. Они отмечали, что в городе практически исчезли последние следы пребывания Ланских на Выборгской стороне. Эхо Москвы
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