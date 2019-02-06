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НОВОСТИ

Украина прекращает действие соглашения об обмене правовой информацией с Россией

19:20 06.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Правительство Украины приняло решение о прекращении действия соглашения об обмене правовой информацией с Россией. Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать Россию о прекращении действия документа.

Украина и Россия подписали данное соглашение 18 апреля 1995 года, в тот же день оно вступило в силу. Документ обязывает каждую сторону предоставлять другой правовую информацию в электронном или бумажном виде с соблюдением международных стандартов. Информация, получаемая таким образом, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию.   Росбалт

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