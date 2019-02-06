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Экс-глава МЧС Пучков стал советником президента ОАК по гидроавиации

20:00 06.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-глава МЧС России Владимир Пучков стал советником президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гидроавиации. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Владимир Пучков работает в ПАО "ОАК" с конца 2018 года в должности советника президента корпорации. Он координирует разработку концепции развития гидроавиации", - сказали в пресс-службе.

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