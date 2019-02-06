Служба гражданства и иммиграции США закрывает московский офис
20:40 06.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Служба гражданства и иммиграции США закрывает офис в Москве. Учреждение закроется для граждан 28 февраля из-за существенного спада объёма работы, говорится в сообщении ведомства.
В будущем функции службы будет выполнять местное отделение в Афинах, которое также будет отвечать за Армению, Азербайджан, Белоруссию, Эстонию, Украину и другие страны бывшего СССР.
«Посольство США в Москве примет на себя некоторое ограниченное количество услуг, которые ранее оказывала Служба гражданства и иммиграции США частным лицам», — сказано в сообщении.
Добавлю, что это ведомство отвечает за рассмотрение вопросов, связанных с прошениями об иммиграции и предоставлением убежища. Говорит Москва
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