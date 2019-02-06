Закон об автономном Рунете не предполагает отключения пользователей от сети - Луговой
21:20 06.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Закон об автономном Рунете не предполагает отключения пользователей от сети, — уверяет один из авторов законопроекта. По словам депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового, отключить интернет вообще невозможно.
Луговой добавил, что страна находится в состоянии угроз со стороны противников. Одна из них – технологическая, которая может привести к нарушению работы интернета. Еще одна угроза – информационная. Луговой призвал принять свой законопроект как можно скорее. Эхо Москвы
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