Независимое исследование выявило нездоровую атмосферу в Amnesty International - Times

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") работают в нездоровой, отравляющей атмосфере, с широко распространенными издевательствами, публичным унижением, кумовством и дискриминацией. К такому выводу пришли авторы независимого исследования, проведенного консалтинговой компанией KonTerra Group, на основе опроса 475-и сотрудников (70%) центрального аппарата правозащитников, сообщает в среду газета "Таймс".К работе Amnesty International привлечено повышенное внимание после самоубийств в прошлом году двух сотрудников организации. В мае покончил с собой 65-летний Гаэтан Муто, а шесть недель спустя добровольно ушла из жизни 28-летняя Розалинда Макгрегор. Исследование было сосредоточено, по данным экспертов, на международном секретариате "Международной амнистии" в Лондоне, однако "подобные давление и стресс несомненно царят", как считают они, в отделениях правозащитников по всему миру.Сотрудники обнародовали "многочисленные случаи того, как менеджеры унижают персонал на собраниях, умышленно исключают некоторых сотрудников или выступают с унизительными, угрожающими комментариями", говорится в исследовании. Организация, которая "ставит своей задачей защиту прав человека, но сама погружена в конфликтную и враждебную культуру, [неизбежно] потеряет доверие", подчеркивается в докладе. Эти свидетельства разногласий, кумовства и лицемерия "будут использоваться правительством и другими противниками работы Amnesty International с целью подрыва" ее работы, что ставит под угрозу саму миссию организации, констатируют авторы документа.Комментируя исследование KonTerra Group, генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду сказал, что доклад "трудно читать", в нем содержатся "глубоко тревожные выводы". Он пообещал представить к следующему месяцу план реформ, отмечает "Таймс".