Инфляция в январе достигла 5%
22:40 06.02.2019 Источник: РБК
Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду. Цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные — на 4,5%. В месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем) инфляция составила 1%. В декабре инфляция в годовом выражении достигала только 4,3%.
С 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость (с 18 до 20%). РБК
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