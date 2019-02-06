0
0
0
НОВОСТИ

Инфляция в январе достигла 5%

22:40 06.02.2019 Источник: РБК

Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду. Цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные — на 4,5%. В месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем) инфляция составила 1%. В декабре инфляция в годовом выражении достигала только 4,3%.

С 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость (с 18 до 20%).  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 06.02.2019
Независимое исследование выявило нездоровую атмосферу в Amnesty International - Times
0
156
21:20 06.02.2019
Закон об автономном Рунете не предполагает отключения пользователей от сети - Луговой
0
202
20:40 06.02.2019
Служба гражданства и иммиграции США закрывает московский офис
0
246
20:00 06.02.2019
Экс-глава МЧС Пучков стал советником президента ОАК по гидроавиации
0
252
19:20 06.02.2019
Украина прекращает действие соглашения об обмене правовой информацией с Россией
0
296
18:40 06.02.2019
Законодательное собрание Петербурга поддержало переименование муниципального образования "Черная речка"
0
328
18:00 06.02.2019
США намерены создавать запрещенные ДРСМД ракеты, консультируясь с союзниками - Томпсон
0
342
17:32 06.02.2019
Путин поддержал идею освободить от уплаты НДФЛ молодые семьи при продаже квартиры
0
373
17:12 06.02.2019
Цены на бензин в России в январе выросли на 0,8%, за год - на 9,8%
0
380
17:00 06.02.2019
Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости - Захарова о высказывании Порошенко
0
415

Возврат к списку