НАСА: 2018 год был самым жарким за 139-летнюю историю метеонаблюдений
07:30 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минувший год стал одним из самых теплых из когда-либо зарегистрированных за всю 139-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили в среду ученые из Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (НОАА) и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
При этом, по данным НOAA и НАСА, 2018 год стал четвертым среди самых теплых лет. Два правительственных учреждения используют разную методику расчета глобальных температур, но оба ведомства сошлись во мнении, что прошлый год продолжил самый жаркий период за всю историю метеонаблюдений, который длится уже пять лет. "2018 год стал очередным чрезвычайно жарким годом, продолжив многолетнюю тенденцию глобального потепления", - отметил руководитель Института космических исследований им. Годдарда при НАСА Гэвин Шмидт.
"Влияние глобального потепления уже ощущается - наводнения, жара, интенсивные осадки и изменение экосистем", - подчеркнул он. С 1880 года средняя температура на поверхности Земли возросла примерно на один градус по Цельсию, что вызвано активностью человека", - говорится в пресс-релизе.
НОВОСТИ
- 08:45 07.02.2019
- Правительство хочет разъяснить определение шпионских устройств для законодательства
- 08:30 07.02.2019
- Из обломков самолета на котором летел Сала извлекли тело
- 08:15 07.02.2019
- Иран оказывает влияние на жителей Венесуэлы - Помпео
- 07:45 07.02.2019
- Новейший комплекс связи С-404 будут устанавливать на вертолетах Ка-62 с 2020 года
- 22:40 06.02.2019
- Инфляция в январе достигла 5%
- 22:00 06.02.2019
- Независимое исследование выявило нездоровую атмосферу в Amnesty International - Times
- 21:20 06.02.2019
- Закон об автономном Рунете не предполагает отключения пользователей от сети - Луговой
- 20:40 06.02.2019
- Служба гражданства и иммиграции США закрывает московский офис
- 20:00 06.02.2019
- Экс-глава МЧС Пучков стал советником президента ОАК по гидроавиации
- 19:20 06.02.2019
- Украина прекращает действие соглашения об обмене правовой информацией с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать