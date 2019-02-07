Новейший комплекс связи С-404 будут устанавливать на вертолетах Ка-62 с 2020 года
07:45 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серийные многоцелевые вертолеты Ка-62 будут оснащаться бортовыми комплексами связи нового поколения С-404, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
"НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") планирует с 2020 года начать поставки комплекса связи С-404 для оснащения серийных вертолетов Ка-62", - сообщили в холдинге.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время вся аппаратура комплекса связи С-404 имеет свидетельства годности Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета. "Комплекс в составе вертолета Ка-62 сейчас проходит предварительные летные испытания. Сертификацию вертолета планируется завершить в конце 2019 года", - уточнили в свою очередь в пресс-службе "Вертолетов России".
Бортовой комплекс связи нового поколения С-404 обеспечивает непрерывную связь пилотов с наземными пунктами управления по нескольким каналам и постоянный прием сигналов на аварийной частоте. Комплекс самостоятельно контролирует собственную работу, адаптируется под особенности и характеристики принимаемого сигнала, практически исключая возможность потери связи с землей. Антенны разного назначения, входящие в состав комплекса, встраиваются в обшивку вертолета, что позволяет улучшить качество связи и аэродинамические характеристики вертолета.
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