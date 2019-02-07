0
0
84
НОВОСТИ

Новейший комплекс связи С-404 будут устанавливать на вертолетах Ка-62 с 2020 года

07:45 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серийные многоцелевые вертолеты Ка-62 будут оснащаться бортовыми комплексами связи нового поколения С-404, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") планирует с 2020 года начать поставки комплекса связи С-404 для оснащения серийных вертолетов Ка-62", - сообщили в холдинге.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время вся аппаратура комплекса связи С-404 имеет свидетельства годности Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета. "Комплекс в составе вертолета Ка-62 сейчас проходит предварительные летные испытания. Сертификацию вертолета планируется завершить в конце 2019 года", - уточнили в свою очередь в пресс-службе "Вертолетов России".

Бортовой комплекс связи нового поколения С-404 обеспечивает непрерывную связь пилотов с наземными пунктами управления по нескольким каналам и постоянный прием сигналов на аварийной частоте. Комплекс самостоятельно контролирует собственную работу, адаптируется под особенности и характеристики принимаемого сигнала, практически исключая возможность потери связи с землей. Антенны разного назначения, входящие в состав комплекса, встраиваются в обшивку вертолета, что позволяет улучшить качество связи и аэродинамические характеристики вертолета.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:45 07.02.2019
Правительство хочет разъяснить определение шпионских устройств для законодательства
0
9
08:30 07.02.2019
Из обломков самолета на котором летел Сала извлекли тело
0
47
08:15 07.02.2019
Иран оказывает влияние на жителей Венесуэлы - Помпео
0
77
07:30 07.02.2019
НАСА: 2018 год был самым жарким за 139-летнюю историю метеонаблюдений
0
120
22:40 06.02.2019
Инфляция в январе достигла 5%
0
513
22:00 06.02.2019
Независимое исследование выявило нездоровую атмосферу в Amnesty International - Times
0
542
21:20 06.02.2019
Закон об автономном Рунете не предполагает отключения пользователей от сети - Луговой
0
550
20:40 06.02.2019
Служба гражданства и иммиграции США закрывает московский офис
0
603
20:00 06.02.2019
Экс-глава МЧС Пучков стал советником президента ОАК по гидроавиации
0
579
19:20 06.02.2019
Украина прекращает действие соглашения об обмене правовой информацией с Россией
0
594

Возврат к списку