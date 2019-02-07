Иран оказывает влияние на жителей Венесуэлы - Помпео
08:15 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео в среду обвинил иранские власти в оказании влияния на жителей Венесуэлы и других стран Южной Америки.
"Люди не признают, что у [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" есть активные ячейки. Иран оказывает влияние на жителей Венесуэлы и всей Южной Америки", - утверждал шеф американской дипломатии в интервью телеканалу "Фокс бизнес".
По его версии, у США "есть обязательство избавиться от этого риска для Америки". Помпео отметил, что данная тема будет подниматься на международной конференции высокого уровня по Ближнему Востоку, которая должна пройти 13-14 февраля в Варшаве.
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