Из обломков самолета на котором летел Сала извлекли тело
08:30 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели смогли извлечь тело из обломков потерпевшего крушение и затонувшего в Ла-Манше легкомоторного самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом в четверг сообщает агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на заявление Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB).
"Тело, замеченное ранее в обломках самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было успешно извлечено", - сообщает агентство. Идентификация обнаруженного тела пока не произведена.
НОВОСТИ
- 08:45 07.02.2019
- Правительство хочет разъяснить определение шпионских устройств для законодательства
- 08:15 07.02.2019
- Иран оказывает влияние на жителей Венесуэлы - Помпео
- 07:45 07.02.2019
- Новейший комплекс связи С-404 будут устанавливать на вертолетах Ка-62 с 2020 года
- 07:30 07.02.2019
- НАСА: 2018 год был самым жарким за 139-летнюю историю метеонаблюдений
- 22:40 06.02.2019
- Инфляция в январе достигла 5%
- 22:00 06.02.2019
- Независимое исследование выявило нездоровую атмосферу в Amnesty International - Times
- 21:20 06.02.2019
- Закон об автономном Рунете не предполагает отключения пользователей от сети - Луговой
- 20:40 06.02.2019
- Служба гражданства и иммиграции США закрывает московский офис
- 20:00 06.02.2019
- Экс-глава МЧС Пучков стал советником президента ОАК по гидроавиации
- 19:20 06.02.2019
- Украина прекращает действие соглашения об обмене правовой информацией с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать