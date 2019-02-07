Из обломков самолета на котором летел Сала извлекли тело

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели смогли извлечь тело из обломков потерпевшего крушение и затонувшего в Ла-Манше легкомоторного самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом в четверг сообщает агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на заявление Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB).

"Тело, замеченное ранее в обломках самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было успешно извлечено", - сообщает агентство. Идентификация обнаруженного тела пока не произведена.



