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Правительство хочет разъяснить определение шпионских устройств для законодательства

08:45 07.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму проект поправок, разъясняющих термин "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" (СТС). Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.

"В действующем законодательстве значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации", не раскрыто. В целях устранения этой правовой неопределенности статью 138.1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за незаконный оборот СТС, предлагается дополнить определением понятия СТС", - говорится в пояснительной записке к документу.

Соответствующее изменение вносится также в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагаемое значение термина СТС соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного суда РФ от 31 марта 2011 года (там, в частности, говорится, что массовые бытовые устройства "не могут быть отнесены к специальным техническим средствам для негласного получения информации, если только им намеренно не приданы нужные качества и свойства, в том числе путем специальной технической доработки, программирования именно для неочевидного, скрытного их применения"). Поправки были одобрены кабинетом министров на заседании 31 января.


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