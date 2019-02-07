В Швеции увидели признаки подготовки России к "большой войне"
09:00 07.02.2019
Шведские военные аналитики увидели признаки подготовки России к "большой войне". Такие данные содержатся в выводах доклада Шведского института оборонных исследований (FOI).
По мнению авторов исследования, армия России проводит все более масштабные военные учения.
Шведские специалисты полагают, что войска РФ существенно повысили за последние годы боеготовность. Вооруженные силы способны в краткие сроки перестроиться с мирных условий на выполнение военных задач. ren.tv
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