ЕС потребовал освободить осужденного в РФ датчанина
09:05 07.02.2019 Источник: Эхо Москвы
ЕС потребовал освободить датчанина, получившего шесть лет колонии. Суд в Орле признал Денниса Кристенсена виновным в организации деятельности местной общины запрещенной в России организации «Свидетелей Иеговы».
ЕС также призвал прекратить уголовное преследование «Свидетелей Иеговы» (запрещена на территории РФ). «Никто не должен быть заключен в тюрьму за мирные богослужения при выражении своих религиозных верований», — говорится в заявлении службы внешних связей ЕС. Представители ЕС также напомнили про Конституцию России, которая гарантирует религиозную свободу, а также взятые на себя Россией обязательства по соблюдению прав человека. Эхо Москвы
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