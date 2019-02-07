0
0
59
НОВОСТИ

ЕС потребовал освободить осужденного в РФ датчанина

09:05 07.02.2019 Источник: Эхо Москвы

ЕС потребовал освободить датчанина, получившего шесть лет колонии. Суд в Орле признал Денниса Кристенсена виновным в организации деятельности местной общины запрещенной в России организации «Свидетелей Иеговы».

ЕС также призвал прекратить уголовное преследование «Свидетелей Иеговы» (запрещена на территории РФ). «Никто не должен быть заключен в тюрьму за мирные богослужения при выражении своих религиозных верований», — говорится в заявлении службы внешних связей ЕС. Представители ЕС также напомнили про Конституцию России, которая гарантирует религиозную свободу, а также взятые на себя Россией обязательства по соблюдению прав человека.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 07.02.2019
СССР изучал план передачи части южных Курил - японские СМИ
0
10
10:05 07.02.2019
Медведчук сообщил о подготовке крупных фальсификаций на выборах на Украине
0
48
10:00 07.02.2019
СМИ рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей
0
68
09:32 07.02.2019
Клинтон назвала "подарком Путину" решение Трампа выйти из ДРСМД
0
106
09:20 07.02.2019
В России начали сомневаться в способности Мадуро удержать власть - Bloomberg
0
128
09:00 07.02.2019
В Швеции увидели признаки подготовки России к "большой войне"
0
142
08:45 07.02.2019
Правительство хочет разъяснить определение шпионских устройств для законодательства
0
153
08:30 07.02.2019
Из обломков самолета на котором летел Сала извлекли тело
0
209
08:15 07.02.2019
Иран оказывает влияние на жителей Венесуэлы - Помпео
0
212
07:45 07.02.2019
Новейший комплекс связи С-404 будут устанавливать на вертолетах Ка-62 с 2020 года
0
233

Возврат к списку