В России начали сомневаться в способности Мадуро удержать власть - Bloomberg
09:20 07.02.2019 Источник: РБК
В России начали сомневаться в том, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро сможет удержать власть в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Хотя Москва не отказалась от публичной поддержки Мадуро, в Кремле все больше осознают, что «катастрофическое состояние экономики» Венесуэлы истощает поддержку Мадуро среди граждан, отмечает агентство. Более того, военные, которые продолжают оставаться на стороне действующего президента, не желают противостоять собственным гражданам и ограничивают способность Мадуро применять силу, добавили источники издания. РБК
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