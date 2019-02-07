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Клинтон назвала "подарком Путину" решение Трампа выйти из ДРСМД

09:32 07.02.2019 Источник: Газета.Ru

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что решение американского лидера Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является «подарком» российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет The Hill.

Клинтон отметила, что администрации экс-президента Барака Обамы следовало делать «более хорошую работу» по взаимодействую с Россией по ДРСМД. При этом, по ее мнению, Трамп сделал подарок Путину, так как последний не понес «ответственности» за «обманные действия» по договору.

«Последнее, что нужно миру сейчас — это ядерная гонка вооружений», — подчеркнула Клинтон.  Газета.Ru

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