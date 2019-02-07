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СМИ рассказали о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей

10:00 07.02.2019 Источник: Известия

Британское издание The Telegraph сообщило о третьем подозреваемом в отравлении британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом издание сообщило 6 февраля, ссылаясь на источники.

Утверждается, что «российским агентам» Александру Петрову и Руслану Боширову помогал некий Сергей Федотов, который после покушения на некоторое время остался в Великобритании.

Кроме того, в статье говорится о том, что Федотов также является «российским шпионом», а его имя выдумано. Отмечается, что Федотов должен был улететь в Москву на одном самолете с Петровым с Бошировым, однако перед отправкой самолета снял свою регистрацию с рейса. В связи с этим источники издания утверждают, что Федотов остался в Британии.  Известия

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