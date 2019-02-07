Медведчук сообщил о подготовке крупных фальсификаций на выборах на Украине
10:05 07.02.2019 Источник: РБК
Большое количество кандидатов на пост президента Украины является результатом подготовки крупных фальсификаций. Об этом в эфире «Первого канала» российского телевидения заявил глава движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.
«Вы обратили внимание на количество кандидатов в президенты, а сегодня их уже было зарегистрировано на утро 34, я думаю их будет больше 40. Так вот, такое нереальное количество кандидатов, людей, которые и близко не могут претендовать на высший пост в стране, это и есть одна из самых больших и самых крупных фальсификаций», — заявил Медведчук.
По его словам, замысел заключается в том, чтобы использовать право кандидатов на представление их интересов в избирательных комиссиях.
«Это значит, что люди, которые якобы заявились, якобы станут зарегистрированными кандидатами, будут иметь квоту в избирательных комиссиях. А квоту эту будет представлять власть, которая с помощью большинства голосов в избирательных комиссиях откроет зеленую улицу для массовых фальсификаций», — заверил Медведчук. РБК
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