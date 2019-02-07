СССР изучал план передачи части южных Курил - японские СМИ
10:20 07.02.2019
Страны восходящего солнца сообщили, что в 50-х годах власти Советского Союза якобы изучали план передачи Японии части южных Курил.
По данным телеканала NHK, который ссылается на «внутренний секретный документ ЦК КПСС», Москва якобы хотел передать Токио острова Шикотан и Хабомаи при условии, что на территории Японии не будет военных баз иностранных государств.
Кроме прочего, Советский союз, как сообщает телеканал со ссылкой на документ, таким образом был намерен «усилить свое влияние на Японию и ослабить политическое и экономическое положение США».
Также сообщается, что в ответ на заключение Японией и Соединенными Штатами Америки в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. ФАН
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