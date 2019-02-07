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США намерены приобрести израильскую систему ПРО "Железный купол"

10:32 07.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Американское министерство обороны объявило о планах приобрести и испытать на практике образцы израильской системы тактической ПРО "Железный купол". Эта система перехвата ракет ближнего радиуса действия используется в Израиле с 2011 года.

Пентагон подтвердил, что проведет испытания образцов системы, прежде чем принимать решение о потребности приобретения таких вооружений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это шаг Вашингтона выдающимся достижением своей страны.

"Это еще одно проявление углубления наших близких союзнических отношений с Соединенными Штатами и выражение растущего статуса Израиля в мире", - говорится в его заявлении.

Система "Железный купол" перехватывает ракеты ближнего радиуса действия на основании радарных данных, определяя в реальном масштабе времени траекторию полета такой ракеты и вероятное место ее падения. Затем на перехват цели запускаются ракеты "Тамир".

Израильские военные утверждают, что эта мобильная и всепогодная система ПРО способна поражать до 90% целей.  Русская служба Би-би-си

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